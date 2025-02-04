Пригожин о бывших мужьях Валерии: «Слюнтяй и засранец»

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с aif.ru высказался о бывших мужьях певицы Валерии — композиторе Александре Шульгине и пианисте Леониде Ярошевском.

Пригожин вспомнил, что Ярошевский выпустил несколько лет назад книгу «Валерия: «паровоз» из Аткарска», в которой, в частности, рассказал о якобы изменах исполнительницы.

«Человек [Ярошевский] всю жизнь страдает, но он сам виноват, что ее потерял когда-то. <…> Я живу с Валерией 22 года, трудно встретить женщину лучше, чем та, которую я встретил», — заявил Пригожин.

Продюсер не исключил, что Ярошевский выпустил мемуары с целью заработать на имени Валерии. Он назвал пианиста негодяем, который воспользовался порядочностью и чистотой экс-супруги.

«Негодяй, просто негодяй. Мужчины себя так не ведут. Он просто слюнтяй», — заявил Пригожин.

Также продюсер признался, что Валерии «вставляет палки в колеса» второй экс-супруг Александр Шульгин. Он назвал композитора «засранцем», который не написал ни одной песни, но при этом просит большие суммы за авторские права.

«Шульгин все делает исподтишка: гадит, гадит, гадит… Он всячески мешал выпускать трибьют, что он вытворяет — это уму не постижимо. У нас терпение чрезмерное», — пояснил продюсер.

Ранее сообщалось, что Гоген Солнцев уличил жену в измене с ассистентом.