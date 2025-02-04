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Гоген Солнцев уличил жену в измене с ассистентом: «Она забеременела»

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что жена родила ему сына от ассистента Черных
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solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Гоген Солнцев заявил в программе «ДНК», что его супруга Полина Давыдова изменила ему с ассистентом.

Солнцев предположил, что Давыдова зачала их сына Ивана от ассистента Владислава Черных, который работал с семьей с 2020 года. Шоумен уверил, что Иван, которому в этом году исполнится год, не похож на него.

«Он [Черных] стал больше времени с ней проводить, потому что она брюхатая. Он стал это делать, потому что знал о том, что, возможно, она залетела от него <…> Я зарабатываю где-то там для нее бабки, а он пришел в мою кровать и ее отшпиливилил...» — возмутился Солнцев.

Владислав Черных в свою очередь назвал обвинения шоумена чушью, ложью и провокацией. Полина Давыдова тоже не подтвердила связь с ассистентом. Женщина также раскрыла, что Солнцев не помогает ей материально. Ей приходится подрабатывать, чтобы обеспечить себя и ребенка.

Сейчас, пояснила Давыдова, в графе «отец» у Ивана стоит прочерк. При этом женщина по-прежнему надеется сохранить брак с Солнцевым, поскольку очень любит его.

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