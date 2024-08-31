Анджелина Джоли заявила, что не может покинуть США: «Нужно быть здесь из-за развода»

Актриса Анджелина Джоли призналась, что ей «приходится» проживать в Лос-Анджелесе после развода. Однако она планирует уехать из США, как только ее детям исполнится 18 лет. Об этом знаменитость рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

Джоли воспитывает двух несовершеннолетних детей от Брэда Питта — близнецов Нокс и Вивьен. Им сейчас 16 лет. В 2026 году, призналась Джоли, она планирует уехать из Лос-Анджелеса. Актриса будет проводить большую часть времени в Камбодже.

«Я буду навещать членов своей семьи, где бы они ни находились», — уверила звезда.

Всего у Анджелины Джоли шестеро детей. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. Голливудские звезды развелись в 2019 году, а сейчас они делят имущество.

О своем разводе с Питтом актриса отказалась рассказывать в беседе с THR. Также она призналась, что у нее нет близких друзей. Она предположила, что причиной этому стали потеря родителей в молодом возрасте, работа и жизненный опыт.

«Может, потому что меня много предавали. У меня не так много людей, на которых я могла бы положиться. Но есть несколько — и этого достаточно. Моя мать была мне очень близка, но я ее потеряла», — отметила знаменитость.

Ранее Анджелина Джоли расплакалась после восьмиминутных оваций на острове Лидо.