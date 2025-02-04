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Россиянин вернул в библиотеку книгу, взятую 106 лет назад

В Екатеринбурге в библиотеку Белинского вернули книгу, взятую 106 лет назад
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Библиотека им. В. Г. Белинского (Екатеринбург)/VK

Житель Екатеринбурга Анатолий Сидоренко принес в библиотеку имени Белинского книгу, взятую для чтения 106 лет назад — в 1919 году. Об этом учреждение сообщило на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, в книгу «Внимание и интерес при обучении» был вложен лист с записью о том, что данная книга взята в июле 1919 года и должна быть возвращена через месяц. При этом лист не сохранился, но сохранилась старая печать библиотеки.

«Просто для справки: 14 июля 1919 г. в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что там могло произойти», — поделились в библиотеке.

Книга будет вновь записана в фонд библиотеки и передана в отдел редких книг.

В библиотеке напомнили, что по правилам недавно открытого абонемента книги должны быть возвращены в срок не позднее 14 дней.

Накануне сообщалось, что книга «Денискины рассказы» получит продолжение.

Ранее стало известно, что фильм о Пушкине с Борисовым в главной роли выйдет в международный прокат.

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