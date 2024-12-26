Вдова Левкина обратилась к мужу: «Не представляю, как жить без тебя»

Вдова Левкина Марина посвятила мужу пост и песню на 40-й день

Вдова солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина призналась в любви к мужу в посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), посвященном 40-му дню со дня кончины певца.

«В это сложно поверить, 40 дней... И ты улетаешь... Я не представляю, как буду жить без тебя...» — написала артистка.

Левкина поблагодарила бога за то, что он подарил ей много лет любви с мужем и совместную дочь. Она заявила, что супруг был примером для многих людей, умел помогать и поддерживать нуждающихся.

«Спасибо, что ты был волшебником, который осуществлял мечты... Лети, мое солнышко! Я люблю тебя», — подытожила Левкина.

Также вдова поделилась в соцсетях своей песней «Лети, мое солнышко». Она призналась, что посвятила композицию Владимиру Левкину.

13 декабря Марина Левкина признавалась, что до сих пор не осознала потерю мужа.

«Это произошло внезапно. В четверг днем он еще ел суп на моей кухне. Говорил, как любит меня и не хочет в больницу, потому что не так все плохо», — делилась она.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

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