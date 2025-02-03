Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезду популярного сериала не смогли спасти из-за связанных с гриппом осложнений

Тайваньской актрисы Барби Су не стало после перенесенной пневмонии
close
ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тайваньскую актрису Барби Сюй, звезду популярного сериала-дорамы «Сад падающих звезд», не смогли спасти после осложнений, связанных с гриппом. Об этом сообщает Independent.

Актрисе было 48 лет.

По словам ее младшей сестры, телеведущей Ди Сюй, артистка заразилась гриппом, когда она вместе с семьей гостила в Японии. После заражения гриппом у нее развилась пневмония.

«Я благодарна, что в этой жизни я смогла быть ее сестрой, что мы заботились друг о друге, были подругами», — написала она.

Всего Барби Сюй сыграла более чем в 20 фильмах и телесериалах. Также она была участницей музыкальной группы «S.O.S.», где также состояла Ди Сюй.

В 2021 году Барби Сюй пережила громкий развод с китайским бизнесменом Ван Сяо Фэем после 10 лет брака. Журналисты опубликовали доказательства того, что предприниматель якобы изменял супруге, а он в ответ заявил, жена якобы злоупотребляла запрещенными препаратами по чужим рецептам.

Ранее стало известно о состоянии могилы Юрия Соломина через год после кончины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами