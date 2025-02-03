Звезду популярного сериала не смогли спасти из-за связанных с гриппом осложнений

Тайваньскую актрису Барби Сюй, звезду популярного сериала-дорамы «Сад падающих звезд», не смогли спасти после осложнений, связанных с гриппом. Об этом сообщает Independent.

Актрисе было 48 лет.

По словам ее младшей сестры, телеведущей Ди Сюй, артистка заразилась гриппом, когда она вместе с семьей гостила в Японии. После заражения гриппом у нее развилась пневмония.

«Я благодарна, что в этой жизни я смогла быть ее сестрой, что мы заботились друг о друге, были подругами», — написала она.

Всего Барби Сюй сыграла более чем в 20 фильмах и телесериалах. Также она была участницей музыкальной группы «S.O.S.», где также состояла Ди Сюй.

В 2021 году Барби Сюй пережила громкий развод с китайским бизнесменом Ван Сяо Фэем после 10 лет брака. Журналисты опубликовали доказательства того, что предприниматель якобы изменял супруге, а он в ответ заявил, жена якобы злоупотребляла запрещенными препаратами по чужим рецептам.

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