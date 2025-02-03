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Нонна Гришаева раскрыла, с кем из повзрослевших «папиных дочек» продолжает общаться

Актриса Нонна Гришаева рассказала, что тесно общается с Арзамасовой
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актриса Нонна Гришаева призналась в беседе с Super, что у нее сложились самые теплые отношения с Елизаветой Арзамасовой после съемок сериала «Папины дочки».

По словам Гришаевой, после завершения проекта она продолжала видеться с Арзамасовой по работе и на премии «Хрустальный Турандот». Позже молодая коллега пригласила ее на свой спектакль. Артистка призналась, что ей нравятся все проекты Арзамасовой, поэтому ей приятно помогать.

2 января стартовала премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях глава семейства Веник скроет от девочек свои отношения с психологом Татьяной. Пара часто будет попадать в нелепые ситуации из-за того, что им негде встречаться.

Гришаева отметила, что также нашла общий язык со своими экранными внучками в продолжении «Папиных дочек» — Полиной Денисовой, Полиной Айнутдиновой, Виталией Корниенко и Евой Смирновой.

«Они такие же талантливые, как когда-то была Лиза Арзамасова, понимаете? Они, как мне кажется, все немножко поцелованные Богом, в смысле таланта, девочки. Поэтому у меня нет проблем. Они уже все профессионалы. То есть нашли общий язык со всеми, никаких сложностей не было», — поделилась актриса.

Ранее бабушка из «Папиных дочек» рассказала, как мстит обидчикам.

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