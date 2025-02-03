Назван гонорар певицы Зары

Певица Зарифа Мгоян, известная под псевдонимом Зара, зарабатывает с концертов более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на портал Госзакупок.

По данным издания, гонорар Зары за выступление составляет 2,5 миллиона рублей. Столько она получила за участие на мероприятии в Доме народного творчества в Ставропольском крае.

Певица Зара стала популярной после участия в шоу «Фабрика звезд». Артистка рассказывала, что не с первого раза попала на проект. Сначала она пробовалась в «Фабрику звезд» с Аллой Пугачевой. Певица дошла до финала кастинга, где ее оценивали Пугачева, Максим Фадеев и Игорь Матвиенко. Однако певица не прошла в шоу из-за скромности.

Во второй раз Зара попала на пробы в «Фабрику звезд» благодаря продюсеру Виктору Дробышу, где ее приняли. По словам певицы, на пробах было очень много артистов, которые не прошли, но позже стали очень популярны. Она отметила, что в кастинге участвовал Иван Дорн. Исполнитель пришел в лыжном костюме.

Ранее Зару попытались развести мошенники.