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Транс-актриса отказалась выходить из гонки за «Оскар» после критики за расизм

Актриса Карла Гаскон заявила, что не откажется от номинации на «Оскар» после критики
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Актриса сериала «Эмилия Перес» Карла Гаскон отказалась выходить из гонки за премию «Оскар» после критики за расизм. Новое интервью 52-летняя звезда фильма «Эмилия Перес» дала телеканалу CNN.

«Я не могу отказаться от номинации на «Оскар», потому что я не совершила никакого преступления и никому не причинила вреда. Я не расистка и не являюсь кем-то еще, в чем все эти люди пытаются убедить других», — сказала она.

Внимание к постам Гаскон в соцсетях привлекла журналистка Сара Хаги. Она опубликовала скриншоты ее сообщений в соцсети X, датированные 2020 и 2021 годами — о мусульманской культуре, трагедии с Джорджем Флойдом и премии «Оскар». Впоследствии Хаги удалила запись, но картинки быстро завирусились в сети.

По словам Гаскон, как член ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) она сочувствует тем, кому причинила боль своими высказываниями.

Актриса добавила, что некоторые из опубликованных журналисткой твитов она не узнает или они написаны другими людьми — например, пост с критикой партнерши по съемкам «Эмилии Перес» Селены Гомес.

«Я ничего такого не говорила о своей коллеге, я бы никогда не относилась к ней так», — сказала Гаскон.

Актриса Карла Гаскон стала транс-женщиной в 2018 году в возрасте 46 лет. В том же году она выпустила автобиографию «Карси. Необыкновенная история», в которой откровенно рассказала о своем опыте. Известно, что беседа не была согласована с создателями мюзикла «Эмилия Перес».

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