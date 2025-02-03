Актриса Карла Гаскон заявила, что не откажется от номинации на «Оскар» после критики

Актриса сериала «Эмилия Перес» Карла Гаскон отказалась выходить из гонки за премию «Оскар» после критики за расизм. Новое интервью 52-летняя звезда фильма «Эмилия Перес» дала телеканалу CNN.

«Я не могу отказаться от номинации на «Оскар», потому что я не совершила никакого преступления и никому не причинила вреда. Я не расистка и не являюсь кем-то еще, в чем все эти люди пытаются убедить других», — сказала она.

Внимание к постам Гаскон в соцсетях привлекла журналистка Сара Хаги. Она опубликовала скриншоты ее сообщений в соцсети X, датированные 2020 и 2021 годами — о мусульманской культуре, трагедии с Джорджем Флойдом и премии «Оскар». Впоследствии Хаги удалила запись, но картинки быстро завирусились в сети.

По словам Гаскон, как член ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) она сочувствует тем, кому причинила боль своими высказываниями.

Актриса добавила, что некоторые из опубликованных журналисткой твитов она не узнает или они написаны другими людьми — например, пост с критикой партнерши по съемкам «Эмилии Перес» Селены Гомес.

«Я ничего такого не говорила о своей коллеге, я бы никогда не относилась к ней так», — сказала Гаскон.

Актриса Карла Гаскон стала транс-женщиной в 2018 году в возрасте 46 лет. В том же году она выпустила автобиографию «Карси. Необыкновенная история», в которой откровенно рассказала о своем опыте. Известно, что беседа не была согласована с создателями мюзикла «Эмилия Перес».

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