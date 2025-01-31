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Пи Дидди предъявили новое обвинительное заключение о торговле людьми

Newsweek: рэперу Пи Дидди расширили обвинительное заключение о торговле людьми
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Evan Agostini/Invision/AP

В новом обвинительном заключении против рэпера Пи Дидди (он же — Шон Комбс) содержится информация, подтверждающая обвинения в рэкете и торговле людьми с целью занятия проституцией. Об этом сообщает Newsweek.

Согласно документам, следователи обвинили Комбса в торговле «по меньшей мере» тремя людьми в течение двух десятилетий. Их в документах называют «жертва 1», «жертва 2» и «жертва 3» соответственно.

Также в новом обвинении продлили срок действия заговора с целью рэкета с 2004 до 2024 года и расширили ряд других обвинений — в том числе были добавлены несколько актов насилия и инциденты с похищением людей.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили им обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Накануне стало известно, что Пи Дидди подал иск о клевете на $50 млн против телеканала.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер побрился налысо на фоне скандала с Пи Дидди.

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