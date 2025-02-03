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Актриса из «Тайн следствия» рассказала о главном страхе в профессии

Актриса Екатерина Ильина призналась, что боится лишиться работы
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ekaterina_ilina_actress/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Ильина призналась в беседе с «Леди Mail», что боится остаться без работы.

По словам Ильиной, на протяжении всей карьеры актеров у них есть страх отсутствия работы. Артистка объяснила, что участие в успешном проекте не гарантирует, что ее снова будут куда-либо приглашать.

Ильина считает, что для постоянного получения приглашений в проекты необходимо «попасть в свое время восприятия тебя зрителем».

«А еще отражать сегодняшнюю действительность. Быть понятным зрителю, чтобы он тебе верил. Ну и, конечно, нужно быть энергичным», — рассказала актриса.

Екатерина Ильина сыграла роль Олеси Астахановой в сериале «Тайны следствия». В ее фильмографии более 20 работ. Она снялась в таких проектах, как «Арт и Факт», «Конец света», «Заключение», «Воскресенский», «Проект «Анна Николаевна», «Невский. Тень архитектора», «Шифр».

В январе актер Алексей Базанов признался, что у него были комплексы в начале карьеры. По словам звезды «Реальных пацанов», у него возник синдром самозванца из-за отсутствия актерского образования. Ему тревожно работать в проектах вместе с артистами «категории А».

Ранее риелтор назвала высокую цену нового дома Александра Петрова.

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