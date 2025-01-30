Звезда «Реальных пацанов» рассказал о синдроме самозванца

Актер Алексей Базанов признался в беседе с «Леди Mail», что у него были комплексы.

По словам Базанова, у него возник синдром самозванца из-за отсутствия актерского образования. Ему тревожно работать в проектах вместе с артистами «категории А».

«Я начинал грызть себя изнутри и мучиться вопросом, смогу ли достойно выглядеть рядом с такими мэтрами», — рассказал актер.

Как отметил Базанов, со временем ему почти удалось избавиться от комплекса. Он стал чувствовать себя более уверенно после выхода сериала «Патриот», где выступил в роли сценариста, актера и продюсера. Артист поверил в себя, так как зрители тепло приняли проект.

«Хотя скажу честно: узнав, что в «Дорогом родственнике» буду сниматься с Анной Михалковой, подумал: «Ну всё, сейчас начнется…». Был уверен, что она будет мне

замечания делать или еще что, но нет — Анна Никитична оказалась не только прекрасным профессионалом, но и приятным в общении человеком», — поделился артист.

Алексей Базанов известен по роли помощника участкового Базанова в сериале «Реальные пацаны».

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