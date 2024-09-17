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Певицу Зару попытались развести мошенники

Певица Зара рассказала о попытке обмана со стороны телефонных мошенников

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zara_music/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская певица Зара на фоне скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной рассказала, что ее тоже попытались «развести» мошенники. Зару цитирует «Пятый канал».

«Говорят, что что-то произошло и нужно очень быстро принять какое-то решение. А когда у человека нет времени подумать, он совершает иногда необдуманные поступки», — размышляет звезда.

13 августа Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере.

4 сентября москвичка Полина Лурье, купившая у мошенников квартиру Долиной, подала иск в суд с требованием прекращения права пользования жилым помещением певицы.

Ранее новая хозяйка квартиры Долиной пожаловалась на травлю.

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