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Анна Семенович вспомнила о неудачной пластике: «Поддалась на моду»

Певица Анна Семенович призналась, что у нее была неудачная пластика груди
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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович призналась в беседе с kp.ru, что у нее была неудачная пластика груди.

Семенович отметила, что десять лет назад решилась на операцию по уменьшению груди из-за стандартов красоты.

«Десять лет назад у меня был период, когда я поддалась на эту моду. У меня была дикая обида, что многие из-за моей нестандартной фигуры, из-за моей большой груди не замечали мои достижения», — рассказала исполнительница.

По словам Семенович, операция оказалась неудачной — ее грудь не уменьшилась. Пластика оставила «не очень приятные последствия», которые пришлось убирать другими хирургическими вмешательствами. Певица уточнила, что сейчас не видит смысла уменьшать грудь, хотя ей порой тяжело носить такой вес.

Семенович объяснила, что в один момент заинтересовалась психологией. С помощью нее артистка поняла, что не нуждается ни в каких изменениях тела.

«Знаете, есть такие девушки, которые думают, что если они будут наращивать волосы, наклеивать ресницы в три ряда, закачивать губы силиконом, увеличивать грудь, попу, то тогда они найдут себе хорошего мужчину и будут успешны в жизни. Эти девушки не понимают, что они теряют свою индивидуальность», — поделилась исполнительница.

Ранее дочь певицы Славы раскрыла, когда сделает пластику.

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