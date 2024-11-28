У Zivert нашли долги по ЖКХ

На певицу Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) подали в суд из-за задолженности в размере чуть больше 40 тыс. рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

Информация на ее имя поступила в мировой участок №352 московского района Аэропорт. Другие детали неизвестны.

«Учитывая, что гонорар Юли за мероприятие составляет шесть миллионов, долг — сущие копейки», — отмечает издание.

Летом Zivert рассказывала, сталкивалась ли она со звездной болезнью. Певица считает, что не страдала от этого недуга. С ростом популярности, вспоминала Зиверт, у нее появилось очень много работы.

«Настолько был сильный, огромный ритм работы, что я только сейчас, взяв полугодовую передышку, смогла отлететь, посмотреть на все происходящее за несколько лет со стороны и вообще понять, что я какая-то артистка известная», — вспомнила звезда.

Певица отмечала, что из-за большим гонораров у нее появилось сильное желание покупать вещи. Зиверт сетовала, что теперь ей приходится «разгребать» гардероб.

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