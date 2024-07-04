Взявшая перерыв из-за болезни Zivert рассказала, когда вернется на сцену

Певица Zivert анонсировала в Telegram-канале гастрольный тур впервые после болезни. Он начнется 5 сентября в Сочи.

За три месяца артистка планирует дать концерты в 15 городах России, среди которых Ростов-на-Дону, Омск, Тюмень, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Пермь и др. В ноябре исполнительница также собирается выступить в Ереване.

«Ну что, сияющие мои, увидимся осенью. Все ранее купленные билеты действительны», — написала она.

21 февраля Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. 33-летняя певица заявляла, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже давно, но недуг стал прогрессировать. Zivert призналась, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими.

По данным Mash, исполнительница впервые едва не отменила свой концерт из-за проблем со здоровьем в 2022 году. Мероприятие проходило 27 ноября в Пятигорске. По данным канала, тогда певицу замучил остеохондроз: пришлось подключать врачей, но артистка все же отыграла программу.

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