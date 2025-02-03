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Дочь Градского подала в суд на коммунальщиков

Дочь композитора Градского подала иск в суд к учреждению «Жилищник»
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Валерий Левитин/РИА Новости

Дочь российского поэта, исполнителя и композитора Александра Градского Мария подала иск в суд к московским коммунальщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тверском суде Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

Мария Градская обратилась с иском к московскому «Жилищнику» с требованием возмещения имущественного вреда, уточнили в суде.

По существу иск рассмотрят в марте, суть требований пока не раскрывается.

Предположительно, иск связан с потопом в квартире Марии Градской, ответственность за который она возложила на коммунальные службы, оценив ущерб в 5,4 млн рублей.

Александра Градского не стало в ноябре 2021 года. Семья артиста с тех пор занята судебными тяжбами о разделе наследства. В августе 2024 года московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску третьей жены Градского Ольги. Женщина была недовольна, что композитор ничего ей не завещал. Она требовала от вдовы композитора Марии Коташенко и ее детей Марии и Даниила часть наследства.

Ранее реакция Бейонсе на премию «Грэмми» стала мемом.

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