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Стало известно, когда выйдет четвертый фильм о Бриджит Джонс в России

Премьера комедии «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» состоится 14 февраля
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Пресс-служба Кинопоиска

Комедия «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет 14 февраля на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

События четвертой части известной франшизы развернутся спустя несколько лет после трагедии с мужем Бриджит Джонс, Марком Дарси. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и устанавливает приложение для знакомств. В сети женщина знакомится с молодым красавчиком.

К своим ролям вернутся Рене Зеллвегер (Бриджит Джонс) и Хью Грант (бывший босс и возлюбленный главной героини Дэниэль Кливер). В каст также вошли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства»), Лео Вудалл («Один день»), Эмма Томпсон («Любовь по вызову») и другие.

Режиссером выступил Майкл Моррис, известный по сериалам «Бесстыжие», «Карточный домик» и «Лучше звоните Солу».

В 2001 году вышла первая часть трилогии «Дневник Бриджит Джонс». В оригинальном фильме 30-летняя Джонс работала в издательстве, мечтала похудеть и выбирала между Марком Дарси и Дэниэлом Кливером. Об этом же любовном треугольнике рассказывается во второй части франшизы «Бриджит Джонс: Грани разумного». И только в третьем фильме между Джонс и Кливером состоится свадьба.

Ранее сообщалось, что звезда «Постучись в мою дверь» захотела приехать в Россию во второй раз.

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