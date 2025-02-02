Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Реальных пацанов» захотела сыграть Чикатило

Актриса Валентина Мазунина призналась, что ей было бы интересно сыграть Чикатило
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Валентина Мазунина призналась в интервью Лауре Джугелии, что ей было бы очень интересно сыграть маньяка Андрея Чикатило и подобных ему людей.

Мазуниной хотелось бы исполнить роль человека с «психическими трудностями», в частности маньяка. Артистке было бы интересно разобраться в психологии таких людей.
«Это же такая внутренняя работа!» — поделилась актриса.

Мазунина добавила, что не придерживается позиции коллеги Марка Богатырева, который отказывается играть маньяков. Артист объяснил это тем, что не может оправдать поступки и полюбить подобных людей.

«Ты в любом случае всегда подключаешься так в секунду, что ты любишь его. <...> Тебе все равно станет невероятно жалко этого человека, когда ты начнешь разбираться в глубинах. Мы же не играем плоскую картинку. Мы все равно хотим увидеть спектр и в себе открыть спектр. Мы же понимаем все прекрасно, не бывает плохих людей, потому что он говном родился», — заявила артистка.

По словам Мазуниной, она отказывается от проектов только в том случае, если они сделаны неталантливо.

Мазунина известна по роли Вали в сериале «Реальные пацаны». Она также играла в фильмах «Горько!», «Горько! 2», «Самый лучший день».

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что просил о популярности у дьявола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами