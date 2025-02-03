«Злой город» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Злой город» стал лидером кинопроката в России и СНГ на выходных

Российский исторический фильм режиссера Константина Буслова «Злой город», рассказывающий об обороне Козельска во время монгольского нашествия на Русь, возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

«Злой город» за период с 30 января по 2 февраля собрал 138,2 млн рублей. Турецкая комедия «Холоп: великолепный век» режиссера Онура Унлю показала второй результат — 62,2 млн рублей. Третьим в рейтинге стал фэнтезийно-приключенческий фильм «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, собрав 50,4 млн рублей.

20 января сообщалось, что сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вошла в топ-4 самых кассовых фильмов в истории отечественного проката. По данным ЕАИС, фэнтезийный блокбастер собрал 3,096 млрд рублей. Он вытеснил из пятерки лидеров «Бременских музыкантов» и обогнал «Холопа» 2019 года. При этом фильм «Волшебник Изумрудного города» уступил «Аватару», собравшему 3,5 млрд рублей кассовых сборов, «Холопу 2» (3,8 млрд рублей) и «Чебурашке» (6,7 млрд рублей).

Кроме того, отечественная сказка поставила рекорд для российского проката по количеству заработанных денег на этапе предварительных продаж. Еще до выхода картина собрала 316 млн рублей. До этого рекорд принадлежал фильму Marvel «Мстители: Финал», собравшему 310 млн рублей.

Ранее Фонд кино определил фильмы для финансирования.