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Посетителям Лувра понадобятся два билета, чтобы увидеть «Мону Лизу»

Le Figaro: Лувр введет отдельный билет для доступа к «Моне Лизе»
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Depositphotos

В Лувре собираются ввести отдельный билет для доступа к картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»). Об этом пишет Le Figaro.

По словам президента музея Лоранс де Кар, в Лувре будут продавать билет, позволяющий посмотреть постоянные коллекции и выставки, а другой даст возможность увидеть шедевр да Винчи. Она пояснила, что это будет, скорее, дополнительный билет. Таким образом руководство музея хочет побудить посетителей осмотреть и другие экспонаты из его собрания.

«Мы хотим подчеркнуть исключительный статус ''Моны Лизы'', — отметила де Кар.

Она добавила, что полотно могут разместить под Квадратным двором — в отдельном пространстве, где посетители с ним спокойно познакомиться.

Сейчас стандартный билет в Лувр можно купить за €22.

В январе де Кар обратилась к министру культуры Франции Рашиде Дати с просьбой о ремонте музея. Она предупредила министра культуры об «увеличении ущерба» и необходимости проведения масштабных работ. В ее обращении говорится о «тревожном уровне обветшания» здания. Среди проблем Лувра упоминаются создающие угрозу проникновения воды, сильные разрушения и колебания температур.

Ранее в Лувре «Моне Лизе» пририсовали улыбку Джокера.

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