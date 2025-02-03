Посетителям Лувра понадобятся два билета, чтобы увидеть «Мону Лизу»

В Лувре собираются ввести отдельный билет для доступа к картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»). Об этом пишет Le Figaro.

По словам президента музея Лоранс де Кар, в Лувре будут продавать билет, позволяющий посмотреть постоянные коллекции и выставки, а другой даст возможность увидеть шедевр да Винчи. Она пояснила, что это будет, скорее, дополнительный билет. Таким образом руководство музея хочет побудить посетителей осмотреть и другие экспонаты из его собрания.

«Мы хотим подчеркнуть исключительный статус ''Моны Лизы'', — отметила де Кар.

Она добавила, что полотно могут разместить под Квадратным двором — в отдельном пространстве, где посетители с ним спокойно познакомиться.

Сейчас стандартный билет в Лувр можно купить за €22.

В январе де Кар обратилась к министру культуры Франции Рашиде Дати с просьбой о ремонте музея. Она предупредила министра культуры об «увеличении ущерба» и необходимости проведения масштабных работ. В ее обращении говорится о «тревожном уровне обветшания» здания. Среди проблем Лувра упоминаются создающие угрозу проникновения воды, сильные разрушения и колебания температур.

Ранее в Лувре «Моне Лизе» пририсовали улыбку Джокера.