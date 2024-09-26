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В Лувре «Моне Лизе» пририсовали улыбку Джокера

Аккаунт Лувра в Instagram показал «Мону Лизу» с улыбкой Джокера

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museelouvre/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В музее Лувр в Париже (Франция) картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») «пририсовали» улыбку Джокера — суперзлодея DC Comics. Аватар с улыбкой появился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) музея.

Музей также опубликовал новый тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих», премьере которого и посвящена смена аватара учреждения культуры. Съемки одной из сцен проходили в Лувре, и в ролике исполнительница роли суперзлодейки Харли Квинн певица Леди Гага гуляет по музею, находит «Мону Лизу» и помадой рисует на защитном стекле произведения искусства улыбку.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой запланирована на 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия ленты будут происходить в лечебнице Аркхем.

Накануне актер Хоакин Феникс и Леди Гага появились на лондонской премьере «Джокера: безумие на двоих».

Ранее сообщалось, что Леди Гага выпускает новый альбом.

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