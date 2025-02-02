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Звезда «Кухни» удивилась, что Борисова номинировали на «Оскар»

Актриса Ольга Кузьмина заявила, что роль Борисова в «Аноре» не до конца раскрыта
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Актриса Ольга Кузьмина раскритиковала в Telegram-канале номинирование фильма «Анора» и Юры Борисова на международную премию «Оскар».

Кузьмина не отрицает, что фильм сделан хорошо. Актриса отметила верно вымеренную драматургию, замечательную актерскую игру и понятный сюжет. Однако она не уверена, что картина достойна «Оскара». Звезда «Кухни» не видит в ленте «ничего особенного и уникального». Ей также непонятно, почему Борисова номинировали на премию. По ее мнению, роль артиста маленькая и не до конца раскрытая.

«Я никогда не мечтала получить Оскар. Не знаю почему. Просто не мечтала. Казалось, это что-то слишком нереальное. Но когда я увидела, что наш актер номинирован – заинтересовалась. Будто это стало чем-то возможным. А посмотрев картину, подумала, а оно мне надо?» — поделилась актриса.

Кузьмина рассказала, что несколько лет назад разочаровалась в музыкальном конкурсе «Евровидение». По ее мнению, мероприятие передвинуло акцент на политику и хайп вместо музыки.

«Неужели теперь это настигло и сферу кино? Не хочется в это верить. Ведь тогда все ориентиры будто разрушаются…» — заявила артистка.

Ранее Машков объяснил номинацию Юры Борисова на «Оскар».

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