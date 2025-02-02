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Супруга Ливанова ответила на слухи о переводе мужа в реанимацию

Жена Ливанова Елена не подтвердила, что актера экстренно перевели в реанимацию
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Владимир Песня/РИА Новости

Жена Василия Ливанова Елена опровергла в беседе с ТАСС слухи об экстренном переводе артиста в реанимацию.

По словам Ливановой, супруг чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом. Она не подтвердила, что артист находится в реанимации.

2 февраля Telegram-канал SHOT сообщил о якобы переводе Ливанова в реанимацию. По утверждению издания, 89-летний артист попал в больницу с анемией в прошлую пятницу, а затем из-за обморочного состояния его срочно перевели в реанимацию. Выяснилось, что у него начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

26 января Telegram-канал Mash заявил, что Ливанову якобы диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Жена артиста подтвердила госпитализацию. Но она опровергла слухи о том, что актер попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Она также назвала неправдой, что актер находился в реанимации. Супруга знаменитости не стала раскрывать подробности его госпитализации.

Ранее актриса Comedy Club сделала пластику у Хайдарова.

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