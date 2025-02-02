Актриса Comedy Club сделала пластику у Хайдарова

Актриса Екатерина Козлова сообщила в Telegram-канале, что сделала пластику у пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Хайдаров сделал Козловой липосакцию, ушивание диастаза, липофилинг, а также он поработал с грудью. По словам актрисы, операция прошла успешно. Артистка показала себя в социальных сетях после хирургического вмешательства. На данный момент она проходит реабилитацию. Она заявила, что операция была не больнее, чем кесарево сечение.

«Фото «до-после» делать и показывать пока рано, но то, что я уже видела, не убирает с моего лица улыбку!! У меня никогда в жизни не было талии (из-за диастаза) и такого красивого пупка (из-за пупочной грыжи)», — поделилась актриса.

Как отметила Козлова, операция была не больнее, чем кесарево сечение. Она родила сына в ноябре 2024 года.

Екатерина Козлова известна по съемкам в шоу Comedy Club и сериалу «Зона комфорта».

Хайдаров добавил «Газете.Ru», что его клиника продолжает свою работу, несмотря на «распространение клеветы».

«Вопреки словам злопыхателей, мой график операций расписан на 1,5 года вперед. В скором времени нас ждет очень много крутых преображений, так как я всегда говорил, что моя главная миссия — нести и дарить людям красоту», — заявил хирург.

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