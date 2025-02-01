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«Бегаю, прыгаю»: актер из «Папиных дочек» ответил на слухи о проблемах с ногами

Актер Сергей Фролов заявил, что у него нет проблем со здоровьем
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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер театра и кино Сергей Фролов ответил на слухи о проблемах с ногами. В беседе с kp.ru 50-летний артист опроверг сообщения о том, что ему понадобилась экстренная медицинская помощь.

По словам Фролова, проблем со здоровьем у него нет.

«У меня все хорошо. Бегаю, прыгаю, снимаюсь в сериалах, играю спектакли…» — сказал он.

1 февраля Telegram-канал Shot рассказал, что Фролов якобы пожаловался на острые боли в ноге после ампутации пальцев.

В 2020 году у актера образовался натоптыш от неудобной обуви. Он загноился, и после нескольких операций врачи ампутировали ему почти все пальцы на ноге.

Телезрителю Фролов известен по роли профессора психологии Зубчинского «Папиных дочках», также он снимался в новом фильме «Мастер и Маргарита», сериалах «Грозовые ворота», «Сестры», «Кибердеревня» и других.

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