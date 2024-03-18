«Появилась тревога»: Юта о реакции родных на концерты в горячих точках

Певица Юта в интервью РИА Новости призналась, что возможно не давала бы концерты в горячих точках, если бы у нее был муж.

«Меня спасает то, что я не замужем. Муж мог бы и не отпустить. Мама, наверное, переживала, но виду не показывала. Дети не сразу поняли, куда я езжу. Когда до них дошло, появилась тревога: «А куда ты едешь? Кто с тобой? Когда вернешься? А там стреляют? Зачем ты едешь?» Это спрашивали дочки», — вспомнила Юта.

Сын же отнесся к решению матери более взвешенно и спрашивал у артистки, какую она цель преследует, давая концерты в горячих точках. Юта объяснила это тем, что хочет поддержать российских солдат на передовой, а сын, в свою очередь, согласился с этим аргументом. Певица убеждена, что во время таких выездов артистам надо справляться в первую очередь с нежеланием ложиться спать, так как голос должен отдыхать для более качественного звучания.

«В таких поездках надо бороться не с волнением, а с нежеланием отдыхать как следует: энергии много, адреналин прет, а голос требует сна — иначе не звучит», — пояснила Юта.

Ранее Shaman раскрыл реакцию на слухи об отказах артистов выступать вместе с ним.