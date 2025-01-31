Фильм «Воздух» российского режиссера получил «Золотого орла»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России присудила фильму российского режиссера Алексея Германа – младшего «Воздух» премию «Золотой орел» в номинации «Лучший игровой фильм». Об этом пишет РИА Новости.

Награда за фильм была вручена режиссеру ведущим церемонии вручения премии в первом павильоне «Мосфильма» Сергеем Безруковым.

«Орлу» для того, чтобы летать, необходим «Воздух», — прокомментировал вручение награды актер.

Премия «Золотой орел» присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет среди отвечественных фильмов, вышедших годом ранее.

Мировая премьера картины «Воздух» состоялась на Международном кинофестивале в Токио осенью 2023 года. Сергей Безруков сыграл в нем главную роль. Также главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова и Кристина Лапшина.

Фильм, на производство которого у Германа-младшего ушло шесть лет, повествует о защите «дороги жизни», обеспечивающей снабжение блокадного Ленинграда, российскими летчицами. Преимуществом фильма называют качественно снятые и срежиссированные сцены воздушных боев.

Ранее Герман-младший рассказал о работе над фильмом «Воздух».