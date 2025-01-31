Во Франции подали иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные

Ассоциация Sites & Monuments подала иск в административный суд Парижа, требуя отмены решения о замене шести не пострадавших в пожаре 2019 года исторических витражей Собора Парижской Богоматери на современные. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что ассоциация требует отмены соглашения с французской художницей Клэр Табуре. Ее проект был выбран для создания современных витражей к 2026 году.

Подчеркивается, что заменить витражи предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом он хочет оставить современный след на отреставрированном соборе. Исторические витражи не пострадали при пожаре 2019 года, их отреставрировали к открытию собора 7 декабря.

В декабре 2024 года в отреставрированном после пожара соборе Парижской Богоматери прошла первая ночная служба по случаю католического Рождества.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил его шпиль и повредил несущую конструкцию. Для восстановления собора потребовалось €700 млн. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря 2024 года. На торжественном открытии присутствовали главы многих государств, в том числе президент США Дональд Трамп.

Ранее во Франции осудили использование ядовитых материалов при реставрации Нотр-Дама.