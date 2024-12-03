Звезда «Мстителей» вспомнил, как отец заставил его съесть домашнего питомца

Номинант на «Оскар» Джош Бролин вспомнил, как отец обманом накормил его двумя домашними свиньями, которые «выросли у него на глазах». Об этом артист рассказал на YouTube-подкасте In Depth.

Бролин признался, что занимался воспитанием питомцев, он назвал их Хрюк и Хряк. Во время одного из ужинов его отец, актер Джеймс Бролин, сказал: «Угадай, что ты ешь». Позднее родитель сообщил, что на ужин подали либо Хрюка, либо Хряка.

«Зачем говорить это ребенку? Это бессмысленно. Зачем говорить об этом ребенку с каким-то подобием праздника?» — возмутился Бролин-младший.

Актер предположил, таким образом отец пытался привлечь его внимание, хотя сам артист не стал бы говорить подобное сыну.

«В моей вселенной ребенок не должен такого слышать», — поделился он.

Актер Джош Бролин дебютировал в кино в фильме Ричарда Доннера по рассказу Стивена Спилберга «Балбесы». В 2009 году он выдвигался на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме Гаса Ван Сента «Харви Милк». За свою карьеру он сыграл большое количество ролей — в том числе, Таноса во «Мстителях».

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