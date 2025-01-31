Певица Седокова повздорила с борцом Квитатиани на шоу «Выжить в Самарканде»

Певица Анна Седокова попала в скандал на популярном шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Седокова повздорила с борцом Торнике Квитатиани, который обвинил певицу в нечестной игре и несоблюдении данных обещаний.

«Как мужчина грузин может сплетничать? Зачем он кричит на меня? Я не знаю, почему он так ненавидит женщин. Кто его так ранил? Или что?» — негодовала артистка.

Другие участники не поддержали конфликт звезд. Выпуск, в котором раскроют причину конфликта звезд, выйдет в эфир 2 февраля.

Накануне в Казахстане не продали ни одного билета на концерт певицы Анны Седоковой. Артистка выступит в Алма-Ате 14 февраля. Концерт станет первым после трагедии с бывшим мужем певицы, баскетболистом Янисом Тиммой.

Ранее туристы обвинили владелицу дома из хоррора «Заклятие» в обмане.