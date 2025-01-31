Туристы обвинили владелицу дома из хоррора «Заклятие» в обмане

Дом из фильма ужасов «Заклятие» закрыли для посещения

Блогеры из Швеции Сэмюэл Стронеггер и Лайнус Бэкман забронировали ночевку в доме в Берриллвилле (Род-Айленд, США), где снимали хоррор-фильм «Заклятие» (2013), и остались недовольны. Об этом пишет издание Target.

Когда мужчины прибыли к особняку, им сказали, что дом закрыт для посещения.

«Когда мы пришли и узнали, что не можем войти в дом, это было похоже на сон», — вспоминает он.

Всего около 10 человек обвинили в обмане владелицу недвижимости Жаклин Нуньес, которая не предупредила туристов о закрытии особняка. Сама она объяснила, что потеряла лицензию на туристическую деятельность, и дом закрыли полицейские.

Предпринимательница отказалась возвращать клиентам деньги, утверждая, что их заблокировал сайт-посредник после отзыва лицензии.

Нуньес и ее менеджера привлекли к ответственности за деятельность без лицензии.

Накануне стало известно, за сколько продали культовый особняк из «Один дома».

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