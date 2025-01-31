Тройник подогрел слухи о расставании с Пересильд

Актер Михаил Тройник появился на красной премии «Золотой орел» без своей избранницы — актрисы Юлии Пересильд. Об этом сообщает издание Super.

«Пара давно не выходит вместе в свет, чем подогревает слухи о расставании», — говорится в публикации.

Журналисты спросили артиста, почему он без без спутницы, однако Тройник проигнорировал вопрос и скрылся.

Юлия Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

Выходить в свет без Пересильд Тройник начал в 2024 году.

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