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Изъятую на таможне картину XVII века передадут в музей

Минкульт: картину XVII века передадут в музей после экспертизы
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ФТС России

Картина «Петушиные бои» XVII века кисти итальянского художника, которую таможенники изъяли в столичном аэропорту Шереметьево, будет передана в один из профильных музеев России после экспертизы подлинности и установления авторства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с порядком передачи культурных ценностей картину приняло Территориальное управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу.

«Далее будет проведена экспертиза подлинности и установлено авторство. Затем картина будет передана в один из профильных художественных музеев страны для включения в состав музейного фонда Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что состояние картины не изменилось. В пресс-службе Федеральной таможенной службы России сообщили агентству, что картина шла из Швейцарии.

Незадолго до этого сообщалось, что нью-йоркская художественная фирма LMI Group International заявила, что ее эксперты подтвердили подлинность картины «Элимар», которая была приобретена за $50 на гаражной распродаже в Миннетонке, штат Миннесота. По данным экспертов, это может быть давно утерянная работа Винсента Ван Гога.

Ранее эксперт допустил, что украденный в Нидерландах золотой шлем могли переплавить.

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