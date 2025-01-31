Федосеева-Шукшина эмоционально обратилась к дочерям: «Я устала от судов и скандалов»

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина сделала эмоциональное заявление на фоне судов об авторских правах на произведения ее мужа, писателя Василия Шукшина. Об этом сообщает mk.ru.

«Я хочу обратиться к своим дочерям: в первую очередь к Марии. Мне 86 лет! Я устала от судов и от скандалов, от обманов и попыток завладеть моим имуществом на протяжении последних лет!» — заявила артистка.

Федосеева-Шукшина не понимает, почему любимая дочь пытается заполучить ее долю авторских прав и находит «каких-то свидетелей» против матери в суде. Актриса заявила, что никому не отдавала наследство мужа и не собирается.

«Это мое и будет моим, пока я жива. Это — истина. Ни с Ольгой, ни с Марией я судиться не буду: они мои дочери. И я их прошу об одном: о правде и о справедливости!» — заявила 86-летняя актриса.

10 января сообщалось, что родственники Федосеевой-Шукшиной едва не подрались возле здания суда, куда они приехали по делу о разделе авторских прав на произведения писателя. Конфликт произошел между двоюродной сестрой актрисы Татьяной и дочерью Ольгой.

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