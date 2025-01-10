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Родственники Федосеевой-Шукшиной едва не подрались возле суда

«Пятый канал»: родные Федосеевой-Шукшиной едва не подрались возле суда
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Родственники народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной едва не подрались возле здания суда, куда они приехали по делу о разделе авторских прав на произведения ее мужа, Василия Шукшина. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артистка появилась у здания Таганского суда вместе с младшей дочерью Ольгой. На заседании также появилась двоюродная сестра Федосеевой-Шукшиной Татьяна Федосеева, которая заступилась за старшую дочь Марию и обвинила Ольгу в корысти. Из-за этого между родственницами началась словесная перепалка. Татьяна Федосеева заявила, что Ольга нарочно не пускает ее к сестре.

«Я, думаешь, приехала это наследие делить? Я приехала посмотреть на эту овцу», — сказала Федосеева.

По ее словам, однажды племянница даже применила к ней физическую силу.

«Мы постоянно не расстаемся. Если нас не бьют по голове, мы всегда рядом. Все, без комментариев. Я такого в жизни даже предвидеть не могла. Все, девочки, до свидания. Я люблю свою сестру. Больше меня ничего не волнует», — сказала она.

Адвокат Юлия Вербицкая Линник до этого сообщала, что весной 2019 года к актрисе обратилась ее дочь Мария с просьбой подписать документ, разрешающий ей распоряжаться наследием Шукшина. В феврале 2024 года другая дочь актрисы Ольга подала на Марию иск в суд, поскольку считает, что мать не понимала, под какими бумагами ставит подпись.

Ранее сообщалось, что Лидия-Федосеева Шукшина оплатит прощание с экс-невесткой дочери.

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