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Алла Сурикова трогательно простилась с Домом кино: «Старый уходит в небытие»

Режиссер Алла Сурикова произнесла трогательную речь перед закрытием Дома кино
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народная артистка России Алла Сурикова произнесла трогательную речь на своем творческом вечере, который состоялся перед закрытием московского Дома кино на реконструкцию 1 февраля. Об этом сообщает kp.ru.

Сурикова рассказала, что премьеры всех ее фильмов проходили в этом здании. Она заявила, что помимо этого было и «много всего другого хорошего»: в его стенах люди встречались, влюблялись и заводили семьи.

«Старый Дом кино уходит в небытие. На его месте должны построить новый. Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни ему», — заявила артистка.

Сурикова подчеркнула, что пусть стены Дома кино и снесут, но у нее останутся воспоминания. Она рассказала о том, как начинала свою карьеру режиссера — свою первую работу постановщица получила в юмористическом проекте «Ералаш». Сейчас, поделилась режиссер, она работает над новым киножурналом «Выкрутасы».

На мероприятии, которое прошло 29 января, также показали фрагменты картин Суриковой. А между показами постановщица успела рассказать, что Андрей Миронов заработал много денег благодаря ее комедии «Будьте моим мужем».

«Ни одна женщина мне столько не платила, как вы», — вспомнила слова Миронова режиссер.

Ранее актриса Галина Стаханова заявила об актуальности темы колдунов в кино.

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