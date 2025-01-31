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Шепелев о количестве поклонников турецких актеров: «Я абсолютно потрясен»

Актер Шепелев признался, что потрясен количеством поклонников турецких актеров
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что его потрясло количество людей, которые пришли на встречу с турецкими актерами Ханде Эрчел и Барышем Ардучем. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «Оставь это ветру».

«Я абсолютно потрясен количеством людей, которые пришли еще до открытия. Я вез детей в школу по этой дороге, и уже стояла очередь. Все говорят по-турецки, все жевали люля-кебаб и ждали сегодняшнего вечера. Поэтому я абсолютно потрясен», — сказал Шепелев.

Актер добавил, что теперь у него появились планы выучить турецкий язык.

Накануне стало известно, что Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетели в Россию для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным Super.ru, актриса заселилась в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади в Москве.

Картина «Оставь это ветру» рассказывает историю любви успешной бизнес-леди и свободолюбивого серфера. Режиссером проекта стал Энгин Эрден. В ролях — Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гезде Мутлуэр, Серхат Налбантоглу, Ахмет Сарачоглу.

Ранее сообщалось, что Ханде Эрчел и Барыш Ардуч попробовали «завтрак бурлака» за 72 тысячи рублей.

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