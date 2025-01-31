The Rolling Stones пришлось отменить тур из-за проблем с согласованием концертов

Масштабный европейский тур The Rolling Stones не состоится, поскольку группа не смогла согласовать даты концертов. Об этом сообщает издание The Sun.

При этом, отмечает издание, музыканты надеются осуществить свои планы в 2026 году.

«Была надежда, что концерты состоятся летом, но ничего не вышло. Теперь все отложено, но Мик [Джаггер], Кит [Ричардс] и Ронни [Вуд] любят выступать живьем. Так что есть надежда, что промоутеры согласуются даты на следующий год», — заявил инсайдер.

Информация о готовящемся турне не была подтверждена The Rolling Stones официально. При этом фан-сайты коллектива писали, что рокеры планировали выступить в таких городах, как Лондон, Барселона, Амстердам, Париж и Копенгаген в рамках гастролей.

В 2024 году The Rolling Stones провела тур «Hackney Diamonds» по США, на который музыканты продали более 840 тысяч билетов. Всего коллектив провел 20 стадионных концертов, заработав порядка 188 млн фунтов стерлингов (почти 23 млрд рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»).

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