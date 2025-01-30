Раскрыты новые детали трагедии с Игорем Тальковым

«КП»: эксперты нашли на рубашке Шляфмана те же следы пороха, что у Талькова

В Петроградском районном суде зачитали 30 января заключение экспертов по делу о трагедии с рок-музыкантом Игорем Тальковым. Об этом сообщает kp.ru.

Согласно экспертизе, на рубашке главного подозреваемого по делу, бывшего концертного директора музыканта Валерия Шляфмана были обнаружены следы пороха, «аналогичные тому, что нашли на майке Талькова». Также эксперты назвали Шляфмана единственным лицом, которое могло нанести ранение музыканту.

«На это указывает число участников, наличие у Шляфмана в руках револьвера, его положение относительно Талькова в момент его ранения: спереди, справа и немного сверху, что полностью совпадает с направлением раны в теле Талькова», — сказано в заключении.

Дело Игоря Талькова возобновили три года назад, поскольку следствие пришло к выводу, что Шляфман умышленно совершил преступление. В рамках дела следователи опросили более 50 свидетелей, в числе которых были эстрадные артисты, персонал «Юбилейного» и прибывшие на место трагедии милиционеры.

Игорь Шляфман уехал из России в Израиль еще в 1990-х годах.

Ранее сообщалось, что Джигурду признали угрозой нацбезопасности на Украине.