Уехавшая в Дубай невестка Валерии раскрыла, в какой стране будет рожать

Невестка Валерии Шульгина сообщила, что будет рожать в России

Невестка Валерии, блогерша Лиана Шульгина, призналась в Telegram-канале, что планирует рожать в России.

Шульгина объяснила, что у нее стоял выбор между Дубаем и Москвой. Она уточнила, что родила бы в ОАЭ, если бы предварительная дата родов стояла на январь-февраль. Однако рождение малыша пришлось на апрель. По словам блогерши, в этот период в Дубае очень жарко.

«И с совсем маленьким ребенком в конце мая как-то не хочется совершать перелеты. Поэтому мы приняли решение рожать в Москве. Мне кажется, что малышу будет хорошо весной в Москве, летом — вообще кайф», — поделилась блогерша.

На данный момент Шульгина находится в Дубае с дочерью и мужем.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время. В ноябре 2024-го Лиана Шульгина сообщила о второй беременности.

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