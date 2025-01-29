«Отстаньте от человека»: Собчак поддержала Лолиту

Журналистка Ксения Собчак поддержала певицу Лолиту Милявскую в борьбе с активистами, срывающими концерты последней. Пост об артистке появился в Telegram-канале Собчак.

«Лолита — большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют ее концерты. Я вообще поражаюсь людям, которые против нее воюют: не нравится — не слушай», — написала она.

Собчак одобрила решение Милявской обратиться в СК для проверки на экстремизм людей, срывающих ее концерты в Кемерово, Новокузнецке и пытающихся сорвать выступление в Ижевске.

«Отстаньте уже от человека, пусть дарит людям радость», — заключила она.

Милявская недавно рассказала, что регулярно видит в социальных сетях сообщения от общественников с рассылкой по разным чатам. В них активисты обращаются к жителям городов, где проходит концерт артистки, требуя «противостоять» ей и «не допустить шабаш». Милявская заявила, что такая «методичка» негативно сказывается на ее репутации и карьере.

Ранее в Самарской области отменили концерты исполнителей хита «Че те надо».