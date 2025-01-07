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Кожевникова рассказала о рождественской традиции

Актриса Мария Кожевникова сообщила, что уезжает за город на Рождество
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Мария Кожевникова призналась в беседе с изданием «Абзац», что вместе с семьей уезжает за город.

Кожевникова отметила, что к ним могут присоединиться друзья. По словам знаменитости, иногда они празднуют только семьей, а иногда к ним приезжает по 30 человек. Артистка не против такого торжества. Она считает, что «в тесноте, да не в обиде».

По словам Кожевниковой, январь для нее самый напряженный месяц.

«Самый старший ребенок родился на Крещение, потом муж и младший сын. Они вообще в один день родились – 26 января. Очень много праздников и очень много подарков в январе. И все нужно подготовить. Естественно, это на мои плечи ложится. Зато это приятные хлопоты», — поделилась актриса.

Кожевникова растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: десятилетнего Ивана, девятилетнего Максима, семилетнего Василия и годовалого Александра. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет для них никакого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце.

Ранее стало известно, сколько Мария Кожевникова потратила на день рождения сыновей.

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