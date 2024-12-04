Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шэрон Стоун расплакалась, вспомнив о пережитом инсульте

Актриса Стоун призналась, что стала совершенно другим человеком после инсульта

close
BBC

Актриса Шэрон Стоун начала плакать во время интервью «Би-би-си» после вопроса о том, что бы она посоветовала себе в молодости.

«Ты не знаешь этого, но у тебя все получится. Я бы сделала татуировку с этой надписью на веках», — призналась Стоун.

Голливудская звезда вспомнила о пережитом инсульте — как она «лежала на полу и не могла вызвать скорую помощь». По словам актрисы, после болезни она стала совершенно другим человеком: у знаменитости изменились вкусовые привычки и пропала аллергия на некоторые продукты.

Потом, продолжила Стоун, она столкнулась с финансовыми проблемами и боролась за опеку над приемным сыном Роаном с бывшим мужем Филом Бронштейном.

«Прошло столько времени, но теперь все в порядке... все закончилось... все добрались до берега», — подытожила Стоун.

Шэрон Стоун пережила инсульт в 2001 году. Врачи давали актрисе 1% шанса на выживание, ей пришлось восстанавливаться семь лет.

Летом артистка рассказывала, что у нее украли $18 млн сбережений во время болезни. Стоун обнаружила, что ее банковский счет опустел после выхода из больницы, а имущество оказалось оформлено на других людей.

Ранее звезда «Мстителей» вспомнил, как отец заставил его съесть домашнего питомца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами