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Актриса Гладкова рассказала об учебе с Юрой Борисовым

Актриса Гладкова назвала Борисова гениальным актером
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FilmNation Entertainment

Актриса Александра Гладкова призналась, что считает Юру Борисова, которого номинировали на премию «Оскар», «гениальным актером». Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере фильма «Злой город».

Она добавила, что гордится тем, что училась с Борисовым в одном училище и у одного преподавателя.

«Я невероятно горжусь, потому что мы учились у одного мастера, мы закончили одну и ту же мастерскую в театральном училище имени Щепкина. И я очень рада, что я тоже отчасти причастна к его творчеству», — сказала Гладкова.

Актриса подчеркнула, что Юра Борисов гениален и является великим представителем профессии современности.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому актеру составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года.

Ранее в России оценили шансы Юры Борисова получить «Оскар».

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