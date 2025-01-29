Джиган ворует духи у жены

Модель и блогерша Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее муж, рэпер Джиган, пользуется ее духами.

Самойлова призналась, что на почве этого у нее возникают «жесткие скандалы» с мужем. Джиган заявил, что парфюм очень вкусно пахнет.

«Он у меня ворует. А я ору на него, что он не может пахнуть как я», — поделилась блогерша.

По словам Джигана, он не виноват, что духи ему подходят так хорошо. Самойлова ответила, что это неправда.

Джиган женат на Оксане Самойловой с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024-го рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

В декабре Самойлова устроила пранк своему мужу. Она привела супруга на сеанс в барбершоп. Там рэпер расслабился в кресле и закрыл глаза. Во время процедуры модель поцеловала якобы от лица барбера. После прикосновения губ рэпер вскочил со стула, начал ругаться матом и встал в агрессивную позу, будто собираясь ударить.

Джиган быстро понял, что его разыграла жена. Он заулыбался и пожал руку барберу, а супругу назвал «дурой» и «идиотиной».

Ранее Джиган раскрыл причину госпитализации.