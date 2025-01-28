Лоза обвинил Шуру во лжи: «До слез смешно»

Певец Лоза: Шура выступит с кем угодно, если ему заплатят

Певец Юрий Лоза в беседе с ОСН обвинил коллегу Шуру во лжи.

По словам Лозы, его веселят и раздражают заявления Шуры о нежелании с ним выступать. По словам музыканта, меньше года назад коллега выходил на ту же сцену, что и он.

«И что же он врет тогда? Да и вообще, ему заплатят — он с любым споет, и куда угодно выйдет выступать, и с кем угодно. Это законы шоу-бизнеса, и никто не будет из-за непонятных антипатий отказываться от денег», — заявил исполнитель.

Лоза добавил, что у него тоже нет амбиций записывать совместный трек с Шурой. Он считает, что из их дуэта получился бы «бред».

«Мне просто до слез смешно, что Шура такое обо мне сказал. Я, признаться, ни разу о нем и слова плохого не обронил. Хорошо, было пару безобидных фрагментов, когда он появился на публике без передних зубов. Тогда я сказал, что это смешно и оригинально», — рассказал артист.

В январе Шура признался, что не хочет записывать совместные треки с Лозой из-за его веры в плоскую Землю.

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