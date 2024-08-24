ФСИН прокомментировала передачу 30 кг соли лидеру инцелов Поднебесному

В пресс-службе ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу прокомментировали видео, на котором экс-супруга арестованного «лидера инцелов» Алексея Поднебесного якобы передает ему коробки с солью в следственный изолятор №1 «Кресты». Об этом пишет aif.ru.

«Информация о том, что обвиняемому Поднебесному, содержащемуся в СИЗО, передали 30 килограммов соли, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Известно, что общий вес передачи заключенному в СИЗО не должен превышать 30 килограммов в месяц. Если эта норма превышена, посылку передать невозможно.

Смольнинский районный суд заключил «лидера инцелов» под стражу до 18 октября. В отношении 46-летнего блогера возбудили уголовное дело по статье о половом сношении и развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет. По версии следствия, он вступил в половую связь с 15-летней школьницей и совершил иные противоправные действия — в соцсетях появилось видео, где он близко физически контактирует с девушкой-подростком.

Поднебесный известен по скандальным роликам, в которых обвиняет женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в интимной связи с ним.

Ранее Поднебесный пожаловался на угрозы.