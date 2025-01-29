Дмитрий Маликов рассказал, как отметит свое 55-летие

Певец Маликов признался, что хочет провести вечер с семьей в свое 55-летие

Певец Дмитрий Маликов признался kp.ru, что хочет провести «добрый семейный вечер» в честь своего 55-летия.

«Мы соберемся семьей, но, может быть, в немного расширенном составе — с некоторым количеством друзей», — поделился исполнитель.

Маликов также раскрыл, что во время подготовки к застолью не зацикливается на своих любимых блюдах. Ему достаточно пойти в хороший ресторан, где «наверняка найдется» что-то подходящее.

«А что касается подарков, то, конечно, трудно что-то подарить, когда не то, чтобы «у тебя все есть», но более-менее ты все уже видел», — отметил артист.

По словам исполнителя, он хочет «теплые и красивые подарки», которые сделаны от души.

Певец Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в семье худрука ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова и солистки Московского мюзик-холла Людмилы Вьюнковой. Недавно Юрий Маликов рассказывал, что уговаривал сына Дмитрия стать певцом.

По словам Маликова-старшего, в детстве Дмитрий хотел посвятить себя спорту, играть в хоккей или футбол.

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