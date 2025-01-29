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Звезда «Уральских пельменей» раскрыла секрет стройности

Актриса Илана Юрьева призналась, что поддерживает фигуру с помощью здоровой пищи
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ilana7788/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и юмористка Илана Юрьева призналась в беседе с «Леди Mail», что не ограничивает себя в пище.

Юрьева не запрещает себе есть определенные продукты, а также не ограничивает в порциях.

«Кто видит, сколько у меня наложено в тарелке, обычно удивляется: «Как ты так много ешь и не толстеешь?!» — отметила юмористка.

Как рассказала Юрьева, она пытается соблюдать баланс и ест здоровую пищу. Артистка уточнила, что может дать себе «послабление» и съесть сладкое раз в 3-4 дня.

Юрьева получила известность после участия в шоу «Уральские пельмени». Артистка выступает в комедийных скетчах юмористов. Она также играла в таких проектах, как «Универ. Новая общага», «След», «Реальные пацаны», «Литейный», «Одной левой».

В 2009 году команда КВН «Уральские пельмени» выпустила одноименное юмористическое шоу. В него входят комики — Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

В декабре Илана Юрьева организовала свадьбу на Мальдивах. Таким образом она отпраздновала с мужем оловянную свадьбу.

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